Способы изучения своих способностей. Пожайлуста. Срочно
Обществознание
Способы изучения своих способностей. Пожайлуста. Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пробовать себя в разных сферах, пробовать себя в чем-то новом, посещение кружков,секций, чтение позновательных книг
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