Сравните 147000 сантиметров и 14700 дециметров дальше 147000 сантиметров и и 147 метров Ср??вните 147000 метров и 1470 км.

Математика
Сравните 147000 сантиметров и 14700 дециметров дальше 147000 сантиметров и и 147 метров Ср??вните 147000 метров и 1470 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1ом будет больше 147000 дециметров,во 2ом 147000см будут больше и в последнем 1470км больше
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