Напишите пж краткое сочинение на тему ,,природа в Крыму" со множеством прилагательных
Русский язык
Напишите пж краткое сочинение на тему ,,природа в Крыму" со множеством прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа Крыма уникальна и человек должен охранять её. В Крыму есть заповедники - памятники растительного и животного мира. Много столетий отделляют современную ростительность горного Крыма от первозданных гремучих лесов, которые в далеком прошлом покрывали склоны гор. Со дня основания заповедник играет важную роль по сохранению в неприкосновенном виде природы горного Крыма, а так же проводить научную работу по изучению естественных законов развития природы. Раньше эти леса принадлежали Козьмодемьяновскому монастырю, который был основан у источника Савлых - Су, что значит "здоровая вода".Его прозладной, прозрачной воде приписывались целебные свойства. Позже заповеднику были переданы под охрану Лебяжьи острова, расположенные в Каркинитском заливе Черного моря. Они являются одними из крупнейших мест гнездования и зимовки диких водоплавающих птиц. Большую ценность для науки, культуры и в целом для народного хозяйства имеют нетронутые уголки девственной природы Крымского государственного заповедно - охотничьего хозяйства. Долг каждого человека, кто в нем бывает, бережно относиться к неоценимому народному достоянию, замечательному памятнику природы, который должен быть сохранен для грядущих поколений. Для всех деревьев характерно поясное распредиление в зависимости от высоты над уровнем моря. Так, дуб черешчатый растет в долинах рек Альмы, Качи, Коссе и Мартыи поднимается на высоту 450 метров над уровнем неба. На северный склонах преобладает дуб скальный и растет он на высоте 450-700 метров. Заповедный лес ценен также своей водоохранной ролью. Здесь имеется около трехсот источников, возникших в скальных разломах. С них и берут начало важнейшие реки Крыма - Альма, Кача, Улу - Узень, Марта и другие. Замедляя свой бег, воды несут жизнь в сады и виноградники Крыма. Особый интерес представляют безлесые горные плато-яйлы. Здесь повсеместно встречаються выходы скал известняка. Местами они изрыты воронковидными углублениями или покрыты карровыми полями. Травянистая растительность на яйлах меняется в зависимости от почв и экспозиций склонов. Для сухих, прогреваемых солнцем мест характерна горно - степная, а для влажных горно - луговая расстительность. Шороко распространена здесь фиалка с лиловой и желтой разновидностями, растущая в одних и тех же местах и образующая помесные формы. Особый колорит полянам придоют цветущие ромашки, которые сплошным белым ковромпокрывают огромные площади. Оригинален белизной цветов так называемый крымский эдельвейс с бело - опушенными, как у альпийского эдельвейса, листьями, но относящийся к совершенно другому семейству. Древесная растительность встречается на яйлах в виде одиночный деревьев или кустов, нашедших защиту в щелях на труднодоступной высоте или уцелевших на самом плато. Причина отсутствия лесной растительности на яйлах изучается давно, однако до настоящего времени нет окончательного ответа на этот вопрос!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Преподаватель обращается к аудитории : - Все записали задание в тетради? Определите, каким может быть утвердительный ответ? От чего зависят возмо...