Напишите пж краткое сочинение на тему ,,природа в Крыму" со множеством прилагательных

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Природа Крыма уникальна и человек должен охранять её. В Крыму есть заповедники - памятники растительного и животного мира. Много столетий отделляют современную ростительность горного Крыма от первозданных гремучих лесов, которые в далеком прошлом покрывали склоны гор. Со дня основания заповедник играет важную роль по сохранению в неприкосновенном виде природы горного Крыма, а так же проводить научную работу по изучению естественных законов развития природы. Раньше эти леса принадлежали Козьмодемьяновскому монастырю, который был основан у источника Савлых - Су, что значит "здоровая вода".Его прозладной, прозрачной воде приписывались целебные свойства. Позже заповеднику были переданы под охрану Лебяжьи острова, расположенные в Каркинитском заливе Черного моря. Они являются одними из крупнейших мест гнездования и зимовки диких водоплавающих птиц. Большую ценность для науки, культуры и в целом для народного хозяйства имеют нетронутые уголки девственной природы Крымского государственного заповедно - охотничьего хозяйства. Долг каждого человека, кто в нем бывает, бережно относиться к неоценимому народному достоянию, замечательному памятнику природы, который должен быть сохранен для грядущих поколений. Для всех деревьев характерно поясное распредиление в зависимости от высоты над уровнем моря. Так, дуб черешчатый растет в долинах рек Альмы, Качи, Коссе и Мартыи поднимается на высоту 450 метров над уровнем неба. На северный склонах преобладает дуб скальный и растет он на высоте 450-700 метров. Заповедный лес ценен также своей водоохранной ролью. Здесь имеется около трехсот источников, возникших в скальных разломах. С них и берут начало важнейшие реки Крыма - Альма, Кача, Улу - Узень, Марта и другие. Замедляя свой бег, воды несут жизнь в сады и виноградники Крыма. Особый интерес представляют безлесые горные плато-яйлы. Здесь повсеместно встречаються выходы скал известняка. Местами они изрыты воронковидными углублениями или покрыты карровыми полями. Травянистая растительность на яйлах меняется в зависимости от почв и экспозиций склонов. Для сухих, прогреваемых солнцем мест характерна горно - степная, а для влажных горно - луговая расстительность. Шороко распространена здесь фиалка с лиловой и желтой разновидностями, растущая в одних и тех же местах и образующая помесные формы. Особый колорит полянам придоют цветущие ромашки, которые сплошным белым ковромпокрывают огромные площади. Оригинален белизной цветов так называемый крымский эдельвейс с бело - опушенными, как у альпийского эдельвейса, листьями, но относящийся к совершенно другому семейству. Древесная растительность встречается на яйлах в виде одиночный деревьев или кустов, нашедших защиту в щелях на труднодоступной высоте или уцелевших на самом плато. Причина отсутствия лесной растительности на яйлах изучается давно, однако до настоящего времени нет окончательного ответа на этот вопрос!