Преподаватель обращается к аудитории : - Все записали задание в тетради? Определите, каким может быть утвердительный ответ? От чего зависят возможные варианты?
Русский язык
Преподаватель обращается к аудитории : - Все записали задание в тетради? Определите, каким может быть утвердительный ответ? От чего зависят возможные варианты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант ответа зависит от цели вопроса преподавателя, т.е. на каком слове делается акцент: 1) да, все 2) да, записали и т.д.
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