Преподаватель обращается к аудитории : - Все записали задание в тетради? Определите, каким может быть утвердительный ответ? От чего зависят возможные варианты?

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Преподаватель обращается к аудитории : - Все записали задание в тетради? Определите, каким может быть утвердительный ответ? От чего зависят возможные варианты?

Автор: Гость