Луч OD ЯВЛЯЕТСЯ БЕССЕКТРИСОЙ УГЛА AOC,УГОЛ BOD=168°.ВЫЧИСЛИТЕ ГРАДУСНУЮ МЕРУ УГЛА AOC

Математика
Луч OD ЯВЛЯЕТСЯ БЕССЕКТРИСОЙ УГЛА AOC,УГОЛ BOD=168°.ВЫЧИСЛИТЕ ГРАДУСНУЮ МЕРУ УГЛА AOC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол АОД и угол ВОД-смежные,т.к  Угол ВОД =168 градусов,следовательно угол АОД =180-168=12.   Так как ОД -биссектриса угла АОС,следовательно угол АОД=углу СОД  следовательно  угол АОС=24 градусов
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