таблица гражданская война в США

История
таблица гражданская война в США
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гражданская война в США (война Севера и Юга; англ. American Civil War) — гражданская война 1861-1865 годов между соединением 20 нерабовладельческих штатов и 4 рабовладельческих штатов Севера с 11 рабовладельческими штатами Юга.Боевые действия начались с обстрела форта Самтер 12 апреля 1861 года и завершились сдачей остатков армии южан под командованием генерала Стенда Уэйти 23 июня 1865 года. В ходе войны произошло около 2 тыс. мелких и крупных сражений. В этой войне граждан США погибло больше, чем в любой другой из войн, в которых участвовали США.Я думаю, этого хватит

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