Что указывает на единство организмов, входящих основные царства живой природы.

Биология
Что указывает на единство организмов, входящих основные царства живой природы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 )единство хим состава 2)клеточн строение(кроме вирусов) 3)обмен в-в 4)саморегуляции 5)подвижность 6)раздражимость 7)размножение 8)наследственность и изменчивость 9) рост и развитие 10) адаптация
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