Рассмотрите фотографии определите направление биологии которые изучают предста??ленные на них организмы.
Биология
Рассмотрите фотографии определите направление биологии которые изучают предста??ленные на них организмы.
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Гость:
Птица - орнитология Грибы - микология Цветы - ботаника Панда - зоология Бактерии - бактериология Что на второй в первом столбике?
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