(-15)×(-7+15)-7×15 помогите пожалуйста

Математика
(-15)×(-7+15)-7×15 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-15*(-7+15)-7*15=-225
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