Значение пословицы "Кто чувствует стыд, тот чувствует и долг"
Обществознание
Значение пословицы "Кто чувствует стыд, тот чувствует и долг"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица о моральном долге. Если ты сделал то,от чего тебе стыдно,ты чувствуешь долг,потому что тебе кажется,что ты что-то должен,поэтому такая мораль)
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