Деревянный брусок имеет разные размеры: длина - 10см, ширина - 7,5 см, толщина - 2 см. Из какого дерева изготовлен брусок, если на весах он был уравновешен тремя гирями: 50г, 20г и 5г?

Физика

Деревянный брусок имеет разные размеры: длина - 10см, ширина - 7,5 см, толщина - 2 см. Из какого дерева изготовлен брусок, если на весах он был уравновешен тремя гирями: 50г, 20г и 5г?

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