Деревянный брусок имеет разные размеры: длина - 10см, ширина - 7,5 см, толщина - 2 см. Из какого дерева изготовлен брусок, если на весах он был уравновешен тремя гирями: 50г, 20г и 5г?

Физика
Деревянный брусок имеет разные размеры: длина - 10см, ширина - 7,5 см, толщина - 2 см. Из какого дерева изготовлен брусок, если на весах он был уравновешен тремя гирями: 50г, 20г и 5г?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём = длину × ширину × высоту Сумма масс гирь = массе бруска Плотность бруска равна отношению массы на его объём: Далее согласно полученному значению находим по справочнику тип материала. В данном случае брусок будет из обычной сосны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста номер 168!
Ответить
Русский язык
Проверочное слово слову чистОкровным
Ответить
Биология
Почему мы чувствуем вкус только тех веществ, которые растворяются в воде?
Ответить
Математика
Помогите срочно номер 1,2,3 пожалуйста!!!
Ответить
Математика
В шоколадном наборе 15 одинаковых по виду конфет с тремя разными начинками паром с каждым начинкой Какое наименьшее число конфет надо взять чтобы В...
Ответить