Деревянный брусок имеет разные размеры: длина - 10см, ширина - 7,5 см, толщина - 2 см. Из какого дерева изготовлен брусок, если на весах он был уравновешен тремя гирями: 50г, 20г и 5г?
Физика
Деревянный брусок имеет разные размеры: длина - 10см, ширина - 7,5 см, толщина - 2 см. Из какого дерева изготовлен брусок, если на весах он был уравновешен тремя гирями: 50г, 20г и 5г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём = длину × ширину × высоту Сумма масс гирь = массе бруска Плотность бруска равна отношению массы на его объём: Далее согласно полученному значению находим по справочнику тип материала. В данном случае брусок будет из обычной сосны.
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