В шоколадном наборе 15 одинаковых по виду конфет с тремя разными начинками паром с каждым начинкой Какое наименьшее число конфет надо взять чтобы Вы уверены что среди них есть конфеты с тремя разными начинками

Математика
В шоколадном наборе 15 одинаковых по виду конфет с тремя разными начинками паром с каждым начинкой Какое наименьшее число конфет надо взять чтобы Вы уверены что среди них есть конфеты с тремя разными начинками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. к. 15 конфет по 3 вида 15*3=45 всего конфет в коробке 15*2+1=31 минимум конфет надо взять
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