Приведите пожалуйста Примеры бурлеска
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Приведите пожалуйста Примеры бурлеска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, танцевальный номер Сатин и Гарольда Зидлера (владельца театра) - это сочетание комизма и эротизма, так характерных для бурлеска.
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