Список падежей имён существительных
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Список падежей имён существительных
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Именительный падеж Родительный падеж Дательный падеж Винительный падеж Творительный падеж Предложный падеж Стих легко запомнить Иван Родил Девчонку Велел Тащить Пелёнку.
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