Помогите с русским языком, пожалуйста!!! Упр 3.
Русский язык
Помогите с русским языком, пожалуйста!!! Упр 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тепло(тёплый), среди(средний), тропинки(тропы), в темноте(тёмный), белеют(белый), весенний(весна), запоздал(поздно), сбежать(бегать), зеленой(зелень). Тут только гласные
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