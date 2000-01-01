Написать небольшую статью про известного спортсмена в вашей стране. помогите пож??луйста

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Андрей Аршавин в школе учился довольно плохо. И если плохие оценки чередовались с хорошими, то за поведение стабильно был «неуд». Интерес к футболу Андрею привил отец, он то и отвел своего 7-летнего сына в знаменитую спортивную школу Питера «Смена». Там будущего спортсмена тренировали Виктор Виноградов и Сергей Гордеев. "Клубная карьера За взрослую команду «Смены» Андрей Аршавин начал играть в 16-летнем возрасте. А спустя два года его позвали в резервный состав «Зенита», а уже в 2000 году перешел в основную команду. "Зенит" 2 августа 2002 года Андрей Аршавин на гостевом матче Кубка Интертото против «Брэдфорд Сити» заменил Андрея Кобелева. Игра закончилась со счетом 3:0. С 2001 года по 2006 Андрей Аршавин и Александр Кержаков образовали так называемую «Золотую связку». Она распалась после того, как Кержаков перешел в «Севилью». Один из лучших футболистов Футболист рассказывает, что в 2002 году мог играть за московский «Спартак». Но отказался от этой идеи тогда, когда главный тренер заявил, что видит в спортсмене только правого полузащитника. В матче с подмосковным «Сатурном» 1 ноября 2003 года Андрей Аршавин сделал свой первый хетт-трик. В 2008 году футболист завоевал Суперкубок России, Кубок УЕФА, а так же Суперкубок Европы. Аршавина назвали лучшим игроком Кубка УЕФА. В составе команды «Зенит» (2000–2009) Андрей Аршавин сыграл 310 официальных матчей, забив в общей сложности 71 гол. Он помог команде завоевать золотую, серебряную и бронзовую медали Чемпионата России.