Срочно!!!Помогите пожалуйста!!!Номер 281 и 282!!!Задания на фото!!

Геометрия
Срочно!!!Помогите пожалуйста!!!Номер 281 и 282!!!Задания на фото!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еще середину можно по формуле найти. я ниже написала. но если вектора вы не проходили, то лучше формулу не бери)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Пословицы в которых идет речь о моральном и общественном долге
Ответить
Геометрия
Решите пожалуйста мне учитель надо будет отправить по скайпу это задание напиши??е уравнение окружности с центром в точке Р(-2;1) если она проход...
Ответить
Английский язык
Напишите сочинение на тему что я люблю делать и что не люблю
Ответить
Биология
Каково происхождение добываемого в настоящее время полезного ископаемого- -каменного угля? Как люди его используют?
Ответить
Математика
27р+9g. 26m-15n нужно решить
Ответить