Срочно!!!Помогите пожалуйста!!!Номер 281 и 282!!!Задания на фото!!
Геометрия
Срочно!!!Помогите пожалуйста!!!Номер 281 и 282!!!Задания на фото!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еще середину можно по формуле найти. я ниже написала. но если вектора вы не проходили, то лучше формулу не бери)
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