Пословицы в которых идет речь о моральном и общественном долге

Гость: Гость:

Взялся за гуж не говори, что не дюж долг платежом красен Долг - не разжива. Сам погибай, а товарища выручай. Долг водой не погасить. Назвался груздем - полезай в кузов. Долг не ревет, а спать не дает. Долг - тяжелое бремя: потеряешь сон и время. Лучше худо исполнить свой долг, чем хорошо чужой. Всяк держи свои рубежи. До слова - крепись, а давши слово - держись. Уговор дороже денег. Хороший пример - наилучшая проповедь. (Английская пословица) Исполняй свой долг, не думая об исходе (Индийская пословица) Кто чувствует стыд, тот чувствует и долг. (японская пословица)