Смысл названия романа Дубровский пожалуйста

Литература
Смысл названия романа Дубровский пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знания и труд стоят денег-плати. научишься думать своими мозгами- платить будут тебе.
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