She (not/to have) dinner with her family two hours ago.

Английский язык
She (not/to have) dinner with her family two hours ago.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это время Past Simple, потому что маркер ago. Have  не изменяется,так как в отрицательном предложении после didn't ставится действие в первой форме. She didn't  have dinner with her family two hours ago.
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