Допоможить відповісти на 6 та 7 питання дуже прошу

Гость: Гость:

Восени, людина, калачі,золото,початок. Не все те золото, що блищить. На поляні стоїть височенний клен. Дивишься здалеку - стрункий стовбур, на якому розмістилася розкішна корона. Підійдеш ближче, доторкнешся і закриєш очі - і відчуваєш гладеньку кору під долонею. Піднімеш голову, та милуєшся, як крізь лапате листя проблискують сонячні промені. Не можу не зібрати з собою хоча б одного листочка із гострими кінцями та глибокими вирізами. У цього дерева особлива краса.