Подберите к данным словам однокоренные слова, в которых произойдёт чередование с??гласных: Доска,купить,воздух,испечь,вязать,беречь,прекратить,медведь,берегу,волк,дорога,посетить,сидеть,снег,обида,просить,огурец. Задание под т...

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Подберите к данным словам однокоренные слова, в которых произойдёт чередование с??гласных: Доска,купить,воздух,испечь,вязать,беречь,прекратить,медведь,берегу,волк,дорога,посетить,сидеть,снег,обида,просить,огурец. Задание под точкой Обозначьте глаголы. Составьте и запишите с ними 2-3 предложения.

Автор: Гость