Подберите к данным словам однокоренные слова, в которых произойдёт чередование с??гласных: Доска,купить,воздух,испечь,вязать,беречь,прекратить,медведь,берегу,волк,дорога,посетить,сидеть,снег,обида,просить,огурец. Задание под т...
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Подберите к данным словам однокоренные слова, в которых произойдёт чередование с??гласных: Доска,купить,воздух,испечь,вязать,беречь,прекратить,медведь,берегу,волк,дорога,посетить,сидеть,снег,обида,просить,огурец. Задание под точкой Обозначьте глаголы. Составьте и запишите с ними 2-3 предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доска - досочный. Купить - купленный. Воздух - воздушный. Испечь - испек. Вязать - вязанный. беречь - береженный прекратить - прекращенный медведь - медвежий берегу - беречь волк - волчий дорога - дорожный посетить - посещаемость снег - снежный обида - обиженный простить - прощенный огурец - огуречный. Бабушка хочет купить муки и испечь пирог с черникой. Не нужно просить чужого, нужно беречь свое.
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