К данным словам подбери прилагательные антонимы. густой-,далекий -,широкий -,высок??й -,твердый -,горький -

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К данным словам подбери прилагательные антонимы. густой-,далекий -,широкий -,высок??й -,твердый -,горький -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Густой - редкий далёкий - близкий широкий - узкий высокий - низкий твёрдый - мягкий горький - сладкий
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