К данным словам подбери прилагательные антонимы. густой-,далекий -,широкий -,высок??й -,твердый -,горький -
Русский язык
К данным словам подбери прилагательные антонимы. густой-,далекий -,широкий -,высок??й -,твердый -,горький -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Густой - редкий далёкий - близкий широкий - узкий высокий - низкий твёрдый - мягкий горький - сладкий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Сумма двух чисел равна дробь 3 числитель 4 знаменатель, а их разность равна 7 числитель 20 знаменатель. Найди оба числа