Таблица по биологии основные классы кишечнополостных

Биология
Таблица по биологии основные классы кишечнополостных
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидроидные.  У гидроидных представители ведут и одиночный и колониальный образ жизни(зависит от вида) Почти нет ветвистости каналов полости.  Половые клетки в эктодерме.  Диффузная нервная система. Представители: зеленая и стебельчатая гидры, обелия Сцифоидные.  Одиночный образ жизни.  Сильная ветвистость каналов полости.  Половые клетки в энтодерме. появление зачатков ЦНС в виде ганглиев Коралловые полипы. Образ жизни - колониальный. Кишечная полость сложно устроена. Половые клетки в энтодерме. Диффузная нервная система. 
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