Таблица по биологии основные классы кишечнополостных
Биология
Таблица по биологии основные классы кишечнополостных
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Гидроидные. У гидроидных представители ведут и одиночный и колониальный образ жизни(зависит от вида) Почти нет ветвистости каналов полости. Половые клетки в эктодерме. Диффузная нервная система. Представители: зеленая и стебельчатая гидры, обелия Сцифоидные. Одиночный образ жизни. Сильная ветвистость каналов полости. Половые клетки в энтодерме. появление зачатков ЦНС в виде ганглиев Коралловые полипы. Образ жизни - колониальный. Кишечная полость сложно устроена. Половые клетки в энтодерме. Диффузная нервная система.
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