Таблица по биологии основные классы кишечнополостных

Гость: Гость:

Гидроидные. У гидроидных представители ведут и одиночный и колониальный образ жизни(зависит от вида) Почти нет ветвистости каналов полости. Половые клетки в эктодерме. Диффузная нервная система. Представители: зеленая и стебельчатая гидры, обелия Сцифоидные. Одиночный образ жизни. Сильная ветвистость каналов полости. Половые клетки в энтодерме. появление зачатков ЦНС в виде ганглиев Коралловые полипы. Образ жизни - колониальный. Кишечная полость сложно устроена. Половые клетки в энтодерме. Диффузная нервная система.