Помагите составить рассказ на тему культурное растение 2 класс пж

Окружающий мир
Помагите составить рассказ на тему культурное растение 2 класс пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
растения это тошто дают воздух они бывают хищные и культурные. Я тоже из 2 класса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Лексическое значение слова Исторический источник.
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор к слову чистый
Ответить
Русский язык
Замените данные в скобках глаголы глаголами во 2-М лице единственного числа насто??щего или будущего времени: Свалиться Вырубить Погнаться ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! Составить 5 предложений со словами пробежаться, железнодоро??ный, самоопыляются, светло- зелёный, быстроходный. Заранее спасибо)
Ответить
Литература
Схема связи между различными животнами окружающим мир
Ответить