Помагите составить рассказ на тему культурное растение 2 класс пж
Окружающий мир
Помагите составить рассказ на тему культурное растение 2 класс пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
растения это тошто дают воздух они бывают хищные и культурные. Я тоже из 2 класса
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