Морфемный разбор к слову чистый
Русский язык
Морфемный разбор к слову чистый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чистый—имя прилагательное (полное): качественное мужской род, единственное число, именительный падеж
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