Прямоугольный участок земли площадью 1600 м^2 обнесён изгородью, длинна которой 200м. найдите стороны этого участка
Математика
Прямоугольный участок земли площадью 1600 м^2 обнесён изгородью, длинна которой 200м. найдите стороны этого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sпрямоуг. =длина*ширина Sпрямоуг. = 1600м^2 Длина = 200м , отсюда Ширина участка = 1600/200 = 8м. Длина — 200м, Ширина — 8м
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