Что значит may по английски?

Английский язык
Что значит may по английски?
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Автор: Гость
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Гость:
В переводе с английского may значит ''Может''
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