ППППООООООМОООООГИИИТЕЕЕ Як вiдрiзняэться природа на пiвночi й на пiвднi у звязку з рiзною протяжнiстю iз заходу на схiд
Геометрия
ППППООООООМОООООГИИИТЕЕЕ Як вiдрiзняэться природа на пiвночi й на пiвднi у звязку з рiзною протяжнiстю iз заходу на схiд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа никак не зависит от протяж с запада на восток,она интенсивно меняется с севера на юг,с изм. климат поясов
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