Выпиши из текста личные местоимения укажи их лицо и пажеж в скобках приписывай им??на существительные которы этими местоимения заменил автор мы пошли клрмить кыша. поставили миску с борщем и огромной костью около батареи и отош...

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Выпиши из текста личные местоимения укажи их лицо и пажеж в скобках приписывай им??на существительные которы этими местоимения заменил автор мы пошли клрмить кыша. поставили миску с борщем и огромной костью около батареи и отошли в сторонку.кыш встал подошел к миске. он сразу набросился на борщ.потом выташил кость из пустой миски и положил на пол. обошел ее со всех сторон тронул лапой подтащил поближе к окну прилег и начал зрызть.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы(2л.,И.п.,Дети),он(3л.,И.п.Кыш),её(3л.,Р.п.,кость)
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