Как найти сближение и удаление
Математика
Как найти сближение и удаление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти скорость сближения или удаления(в зависимости от условия задачи), нужно от большей скорости отнять меньшую.
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