Придумайте ситуацию которая описывалась бы следующей математической моделью 5х-у=1

Математика
Придумайте ситуацию которая описывалась бы следующей математической моделью 5х-у=1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51-50=1 50-49=1 и так д.
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