В СЛОВЕ "МАЛЬЧИК" НУЖНО ПРОПУСТИТЬ СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ. КАК БЫТЬ С Ь. ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ Я СДЕЛАЛА. МА_ _Ч_ _
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В СЛОВЕ "МАЛЬЧИК" НУЖНО ПРОПУСТИТЬ СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ. КАК БЫТЬ С Ь. ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ Я СДЕЛАЛА. МА_ _Ч_ _
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно, наверно. Ну я так думаю.
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