В СЛОВЕ "МАЛЬЧИК" НУЖНО ПРОПУСТИТЬ СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ. КАК БЫТЬ С Ь. ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ Я СДЕЛАЛА. МА_ _Ч_ _

Русский язык

В СЛОВЕ "МАЛЬЧИК" НУЖНО ПРОПУСТИТЬ СЛАБЫЕ ПОЗИЦИИ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ. КАК БЫТЬ С Ь. ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ Я СДЕЛАЛА. МА_ _Ч_ _

Автор: Гость