Придумайте и запишите словосочетания, в которых данные прилагательные употребля??ись ты в прямом и переносном значениях. ЗЕЛЕНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, СЕРЫЙ, ПЁСТРЫЙ.

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Придумайте и запишите словосочетания, в которых данные прилагательные употребля??ись ты в прямом и переносном значениях. ЗЕЛЕНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, СЕРЫЙ, ПЁСТРЫЙ.

Автор: Гость