Придумайте и запишите словосочетания, в которых данные прилагательные употребля??ись ты в прямом и переносном значениях. ЗЕЛЕНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, СЕРЫЙ, ПЁСТРЫЙ.

Русский язык
Придумайте и запишите словосочетания, в которых данные прилагательные употребля??ись ты в прямом и переносном значениях. ЗЕЛЕНЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, СЕРЫЙ, ПЁСТРЫЙ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеленый лист - зеленый новичок,  Черный лис - черный день, Белый лист - белый стих, Красный пенал - красная девица, Серый заяц - серые будни, Пестрый хвост - пестрая толпа.
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