ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Докажите, что "Песня про купца Калашникова..." является поэмой.
Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Докажите, что "Песня про купца Калашникова..." является поэмой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОЭМА - (от греч. poiema - творение) - лиро-эпический жанр: крупное или среднее по объему стихотворное произведение (стихотворная повесть, роман в стихах) , основными чертами которого являются наличие сюжета (как в эпосе) Стихотворное произведение? Да Размер крупный? Да Сюжет есть? (Ну, о чем рассказать можно? ) Конечно.
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