Составить памятку 5-6 пунктов на тему как правильно общаться. 1. Больше читай, 2. ......

Гость: Гость:

1 Больше читай книг- это расширяет твой кругозор! 2 Не использовать слова " паразиты" ! Говорить грамотно! 3 Смотреть собеседнику в глаза! 4 Уметь выслушать собеседника! 5Не перебивать!