Составить памятку 5-6 пунктов на тему как правильно общаться. 1. Больше читай, 2. ......

Русский язык
Составить памятку 5-6 пунктов на тему как правильно общаться. 1. Больше читай, 2. ......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Больше читай книг- это расширяет твой кругозор! 2 Не использовать слова " паразиты" ! Говорить грамотно! 3 Смотреть собеседнику в глаза! 4 Уметь выслушать собеседника! 5Не перебивать!
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