Плиз!!!Помогите фермер собрал 8 т моркови,а свёклы-на 4 т больше.Половину моркови и четвертную часть свёклы переработали на сок , а оставшиеся овощи увезли в магазин.Составь по этому условия различные вырожения и поясни их знач...
Математика
Плиз!!!Помогите фермер собрал 8 т моркови,а свёклы-на 4 т больше.Половину моркови и четвертную часть свёклы переработали на сок , а оставшиеся овощи увезли в магазин.Составь по этому условия различные вырожения и поясни их значению.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морков -8т свёклы -8+4=12 сок моркови 8/2=4 сок свёклы 12/4=3 оставшиеся овощи морков- 8-4=4 свёклы - 12-3= 9
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