Плиз!!!Помогите фермер собрал 8 т моркови,а свёклы-на 4 т больше.Половину моркови и четвертную часть свёклы переработали на сок , а оставшиеся овощи увезли в магазин.Составь по этому условия различные вырожения и поясни их знач...

Математика

Плиз!!!Помогите фермер собрал 8 т моркови,а свёклы-на 4 т больше.Половину моркови и четвертную часть свёклы переработали на сок , а оставшиеся овощи увезли в магазин.Составь по этому условия различные вырожения и поясни их значению.

Автор: Гость