От какого глагола не образуется действительное причастие настоящего времени? 1) ??авать 2) совершаться 3) засмеяться 4) произрастать

Русский язык
От какого глагола не образуется действительное причастие настоящего времени? 1) ??авать 2) совершаться 3) засмеяться 4) произрастать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приоизрастать!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
II. Вставьте пропущенные слова. Переведите предложения на русский язык. invoices, exports, shares, inflation, cash 1. The capital of a limited...
Ответить
Математика
За 20 дней производится 31280 пылесосов, если производительность увеличится на 16 , то сколько будет за 30 дней. как правильно составить уравнение????
Ответить
Алгебра
Представьте в виде многочлена: 2у(х-у)+у(7у-3х)
Ответить
Математика
16912÷х=7890-7834 (помогите решить уравнение пожалуйста)
Ответить
Информатика
Одно ведро вмещает 7 литров воды,другое 3литра.Придумай алгоритм.Цель:отмерить 6 литров
Ответить