От какого глагола не образуется действительное причастие настоящего времени? 1) ??авать 2) совершаться 3) засмеяться 4) произрастать
Русский язык
От какого глагола не образуется действительное причастие настоящего времени? 1) ??авать 2) совершаться 3) засмеяться 4) произрастать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приоизрастать!!!!!!!
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