Гидры, актинии и медузы могут размножаться как половым путем, так и почкованием. П??авда ли это?
Биология
Гидры, актинии и медузы могут размножаться как половым путем, так и почкованием. П??авда ли это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидры - да. Медузы - только половым. Актинии почкуются редко, размножаются и бесполым и половым путем.
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