3 клас допоможітьРозібрати за будовою (частиною)слова Ліс,лісу,лісом,лісовіРиба,р??бонька,рибалка,рибалитиЗавірюха, заметіль,хурделиця,віхолаПовага пошана, шана,шаноба

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Ліс -корінь в усіх словах, -ом закінчення, в слові лісові - ов суфікс, і закінчення; риб- корінь усюди, суфікси - оньк, ал к, ал/ закінчення - а та -ити; завірюха ??? заметіль - мет корінь, за-префікс, іль суфікс; хурделиця??? віхола??? повага по-префікс, ваг корінь, а закінчення; пошана - по-префікс шан -корінь, а закінчення; шана - шан корінь, а закінчення; шаноба - шан корінь, об суфікс, а закінчення. Ті слова з ?? щас пошукаю і напишу пізніше