Результат 5 крестового похода Срочноо

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Крестоносцы решили напасть на Египет, который был в то время главным центром мусульманского могущества в Передней Азии. Сын аль-Адиля, аль-Камиль (аль-Адиль умер в 1218 году), предложил чрезвычайно выгодный мир: он соглашался даже на возвращение Иерусалима христианам. Это предложение было отвергнуто крестоносцами. В ноябре 1219 года, после более чем годовой осады, крестоносцы взяли Дамиетту. Удаление из лагеря крестоносцев Леопольда и короля Иоанна Бриеннского отчасти было возмещено прибытием в Египет Людвига I Баварского с немцами. Часть крестоносцев, убежденная папским легатом Пелагием, двинулась к Мансуре, но поход окончился полной неудачей, так как в это время начал разливаться Нил, и тогда, теснимые повсюду крестоносцы заключили в 1221 году с аль-Камилем мир, по которому получили свободное отступление, но обязались очистить Дамиетту и вообще Египет. Между тем на Изабелле, дочери Марии Иоланты и Иоанна Бриеннского, женился Фридрих II Гогенштауфен.