Сказка про Деда мороза или про Снег :)

Гость: Гость:

Про деда мороза На улице был солнечный, но морозный день. Все дети ожидали Нового Года. Они знали, что именно этой зимой у них будет веселый праздник, ведь они весь год очень хорошо и старательно себя вели и надеялись на волшебные подарки. Но на другой стороне мира, где - то в Лапландии, Дед Мороз заболел и был совсем другого мнения относительно этого Нового Года. Он очень тяжело заболел и, как бы ему не хотелось взлететь в небо на своих быстрых санях (которые ему на днях подарил американский Санта Клаус), он не мог даже встать, чтобы испечь себе любимых блинов с бананами. Но вот однажды из волшебного леса в гости к Деду Морозу прибежал Зайчик - Ушастик. - Дедушка, дедушка, что это с вами случилось, - спросил зайчик. - Какой - то вы бледноватый. Заболели? - Ой, Ушастик, и не спрашивай ... Заболел, уже совсем не то здоровье. - Вот я и думаю, что - то здесь не то случилось! Потому, что бегаю уже третий день у вашего домика, а вас все не видно и не видно. И дров уже не рубили давно. - Да какие там дрова, - сказал Дед, - я едва дышу. Ой, зайчик, если тебе не трудно, испеки - ка мне блинчиков с бананами. А то целыми днями не ем, а так уже хочется, так хочется, - сказал Дед Мороз и разразился страшным кашлем. - Нет, Дед, - взволнованно произнес Ушастик, - какие там бананы, Вам лечиться нужно. Новый Год на носу. И не дожидаясь, что на это ответит Дед Мороз, Зайчик вскочил на двор и направился в лес. Там уж точно кто - то знает, как помочь Деду Морозу. Бежал, бежал Ушастик и вспомнил, что у Медвежонка есть мед, а он вкусный и полезный. Побежал. Но не долго Зайчик маялся, разбудить Мишку было так, же тяжело, как кота искупать. Не удалось ничего бедняге. Побежал к Пчелке - Труженице. - Пчелка, Пчелка, - прокричал Ушастик, - Пчелка, простите, что я к вам так не вовремя, но мне очень нужна Ваша помощь. Дед Мороз заболел ... - Как заболел? - удивилась Пчелка выглянув из своего улья. - Да заболел, - продолжал Зайчик, - и ему нужна помощь. Не будете ли Вы так любезны дать Деду Морозу немного меда, чтобы он выздоровел. - Конечно, конечно, чего спрашиваешь? На, бери мед, а я полечу к Козе, попрошу у нее молока. Так они и сделали. Зайчик побежал, а Пчелка улетела, и вместе с ней разлетелась по всему лесу новость о том, что Нового Года не будет - заболел Дед Мороз. И уже через минуту в избушке Деда собрался весь лес. Дед Мороз лежал в кроватке и пил свое теплое молочко с медом. - Ой, спасибо вам, друзья, за помощь, сказал Дед Мороз. - Если бы не вы, то лежал бы я три недели и не увидели бы мои детишки Нового Года. - Если бы ты не заболел, то все было бы хорошо, - сказал взволнованный Ушастик. А что же нужно делать старому деду, чтобы не заболеть? - Одеваться по погоде, - сказал Ушастик, - а не рубить дрова в одной рубашке, когда на улице сорокаградусный мороз. - Хорошо кушать, - сказала Лисичка, - чтобы набираться сил и улучшать свое состояние. - Есть много витаминов, мед, фрукты, овощи, - сказала Коза, - и пить молочко. Все это не дает тебе заболеть. - Заниматься спортом, - сказал Волк, - обязательно утром делать зарядку и бегать. - Не делать ничего такого, что ухудшает состояние здоровья, - сказала Мудрая Сова. - Не спать на холодном, - сказал Ослик, - это может вызвать еще более тяжелые заболевания. - И если уже заболел, - подытожил Ушастик, - то обязательно обратиться к врачу, а не лежать в кроватке и ждать, что кто - то придет. Новому Году уже ничего не угрожало, как и здоровью Деда Мороза. И сегодня все жители леса были довольны тем, что помогли дедушке и дали ему понять, что сохранить здоровье может только он, и сделать это очень легко, нужно лишь следовать советам обитателей леса. Этот вечер все провели в домике Деда Мороза, пили чай, ели блины с бананами и помогали дедушке раскладывать по мешочка подарки для детей. Ведь скоро Новый Год!