219. Можно ли, используя только цифры 2 и 5, записать: 1) чётное число;. 3) число, кратное 5; 2) нечётные число;. 4) чётное число, кратное 5? сделайте пожалуйста.
Математика
219. Можно ли, используя только цифры 2 и 5, записать: 1) чётное число;. 3) число, кратное 5; 2) нечётные число;. 4) чётное число, кратное 5? сделайте пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)четное - 52 2)нечетное - 25 кратно 5 Четных чисел, кратных 5 не существует
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