219. Можно ли, используя только цифры 2 и 5, записать: 1) чётное число;. 3) число, кратное 5; 2) нечётные число;. 4) чётное число, кратное 5? сделайте пожалуйста.

Математика

219. Можно ли, используя только цифры 2 и 5, записать: 1) чётное число;. 3) число, кратное 5; 2) нечётные число;. 4) чётное число, кратное 5? сделайте пожалуйста.

Автор: Гость