Срочно Сочинение на тему " Какими игрушка интересуются современные дети"

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Срочно Сочинение на тему " Какими игрушка интересуются современные дети"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети интересуются плюшевыми игрушками и лего. Плюшевыми потому что они мягкие и пушистые,а лего потому что это настоящая головоломка,а детям это нравится.
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