Почему архитектуру считают летописью истории человечества? Пожалуйта помогите!!!

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Современный бурный рост интереса к памятникам старины очень важен для культурного развития страны. Ведь памятник — это ведь не только историческая редкость. Это, в первую очередь, основа будущей народной культуры. Народ должен знать свою историю, которая сохранена в каменных свидетельствах его истории. Без знания прошлого нельзя думать о будущем.Что же такое памятники архитектуры и в чём заключается их главная ценность? В чём положительный момент повышения интереса к их изучению и почему их утрата или разрушение в результате наводнения и других различных катаклизмов является настоящей трагедией? Памятниками архитектуры являются строения прошлых времён, которые отличаются высоким художественным уровнем исполнения или другими важными качествами, которые характеризуются определённым авторским стилем и связаны со значимыми историческими и культурными вехами в развитии каждой страны. Это могут быть как отдельные строения (церкви, соборы), так и их ансамбли: монастыри, кремли, улицы и даже целые города (например Несвиж).Ценность памятников архитектуры в первую очередь заключается в информации, о культуре наших предков, об обычаях жизни народа. Это своего рода книга, которая даёт возможность изучить с её «страниц» важнейшие вехи истории своего народа.Архитектура является своего рода летописью мира. Это наиболее стойкое к разрушительному действию времени свидетельство о культуре и даже о самом существовании отдельного народа. Памятники прошедших веков не только освещают нам этапы истории нашего края и нашей страны.Они рассказывают нам о многовековой истории архитектуры как произведения искусства, которая неразрывно связана с теми историческими и социальными реформами, имеющие место в период возведения определённого здания. В архитектуре более чем в любой другой сфере человеческой деятельности отражена вся история человечества, его идеология, социально-политическая жизнь, экономическое продвижение и развитие общества. За времена своего существования белорусский народ создал великое наследство. Архитектура по праву является ее составной частью и занимает среди памятников материальной и духовной культуры отдельное место. Несмотря на потери во время страшных войн, в Беларуси сохранилось множество неповторимых по своей красоте и оригинальному техническому решению памятников, отражающие богатую историю древней восточной славянской культуры.