Помогите сделать тэст !!!Спасибо:)

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Помогите сделать тэст !!!Спасибо:)
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Автор: Гость
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Гость:
1a 2b 3a 4a 5b 6a 7c Я напсиала праивльные ответы так как я сама писала этот тест давно
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