Сравните природные условия египта и месопотамии.Что в них общего есть ли различия
История
Сравните природные условия египта и месопотамии.Что в них общего есть ли различия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общие- практически нет деревьев, жаркий климат. различие - Нил разливается и выносит на сушу ил
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