Соченить стих ......... Люли люли .........Заснули ......... Малыш P.S где точки вставить с??ова

Литература
Соченить стих ......... Люли люли .........Заснули ......... Малыш P.S где точки вставить с??ова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люли, люли ,люли , Все уже заснули . (Малыши заснули) Спи и ты, малыш.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите корень уравнения х-(-14,7)=-55,3
Ответить
Технология
Технология изготовления шапок,описание квадратной шапки,конкретные материалы (к??кого размера спицы и название ниток),этапы работы и технологическа...
Ответить
Русский язык
Выполни фонетический разбор слова наблюдает
Ответить
Английский язык
Упражнение 1. Постройте сложноподчиненные предложения на основе простых, исполь??уя относительные местоимения who, whose, which и that: 1. That...
Ответить
Математика
Расстояние 360 км грузовик проехал за 6 ч , а легковая машина-за 4 ч. На сколько скорость легковой машины больше скорости грузовика?
Ответить