Соченить стих ......... Люли люли .........Заснули ......... Малыш P.S где точки вставить с??ова
Литература
Соченить стих ......... Люли люли .........Заснули ......... Малыш P.S где точки вставить с??ова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люли, люли ,люли , Все уже заснули . (Малыши заснули) Спи и ты, малыш.
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