Технология изготовления шапок,описание квадратной шапки,конкретные материалы (к??кого размера спицы и название ниток),этапы работы и технологическая схема
Технология
Технология изготовления шапок,описание квадратной шапки,конкретные материалы (к??кого размера спицы и название ниток),этапы работы и технологическая схема
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Упражнение 1. Постройте сложноподчиненные предложения на основе простых, исполь??уя относительные местоимения who, whose, which и that: 1. That...
Математика
Расстояние 360 км грузовик проехал за 6 ч , а легковая машина-за 4 ч. На сколько скорость легковой машины больше скорости грузовика?
Английский язык