Технология изготовления шапок,описание квадратной шапки,конкретные материалы (к??кого размера спицы и название ниток),этапы работы и технологическая схема

Технология
Технология изготовления шапок,описание квадратной шапки,конкретные материалы (к??кого размера спицы и название ниток),этапы работы и технологическая схема
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я инвалид. Тяжелые жизненные обстоятельства заставили меня заняться предпринимательской деятельностью. Для меня подходит только работа на дому. Вот и пришлось заняться пошивом шапок. Начинал все с нуля. Шили шапки с нового меха. Учились на ошибках. Мех надо было покупать, а то и самому выделывать шкуры, шить, и самое главное нужно было уметь продавать. В конце - концов благодаря пробам и ошибкам, пришел к выводу, что легче и выгоднее заниматься пошивом шапок из ношеного меха, то есть из старых шапок и воротников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выполни фонетический разбор слова наблюдает
Ответить
Английский язык
Упражнение 1. Постройте сложноподчиненные предложения на основе простых, исполь??уя относительные местоимения who, whose, which и that: 1. That...
Ответить
Математика
Расстояние 360 км грузовик проехал за 6 ч , а легковая машина-за 4 ч. На сколько скорость легковой машины больше скорости грузовика?
Ответить
Английский язык
After dinner he (to drink) two cups of tea.
Ответить
Биология
Внимательно Рассмотри рисунки подпиши названия частей семян.Помогите срочно над??
Ответить