Найдите корень уравнения х-(-14,7)=-55,3
Математика
Найдите корень уравнения х-(-14,7)=-55,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+14,7=-55,3 x=-55,3-14,7 x=-70
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Технология изготовления шапок,описание квадратной шапки,конкретные материалы (к??кого размера спицы и название ниток),этапы работы и технологическа...
Русский язык
Английский язык
Упражнение 1. Постройте сложноподчиненные предложения на основе простых, исполь??уя относительные местоимения who, whose, which и that: 1. That...
Математика
Расстояние 360 км грузовик проехал за 6 ч , а легковая машина-за 4 ч. На сколько скорость легковой машины больше скорости грузовика?
Английский язык